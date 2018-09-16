2018-09-16T22:34:05+03:00
Политика

Медведчук выступил против силовых планов возвращения Донбасса

Представитель Киева считает переговорный процесс более эффективным способом урегулирования конфликта
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Украинский политик Виктор Медведчук. Фото: Алексей Дружинин/ТАССУкраинский политик Виктор Медведчук. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Изменить размер текста:

Лидер движения «Украинский выбор - право народа» и представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук раскритиковал план главы МВД незалежной Арсена Авакова по возвращению Донбасса и выступил против силового урегулирования конфликта на юго-востоке своей страны. Как считает политик, переговорный процесс даст гораздо больший эффект.

«Это противостояние, это активизация боевых действий, это жертвы, их продолжение, так в чем план? План - это когда мы сели, у вас есть одно требование, у меня другое, и здесь мы ищем общий знаменатель. И таким образом двигаться, в переговорном процессе», - сказал Медведчук в эфире украинских СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил отказаться от минских договоренностей и разработать новую стратегию по урегулированию конфликта в стране. При этом он предложил постепенно вводить миротворцев ООН в Донбасс, а начать с отдельного города или района.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Боевые корабли НАТО приблизились к Сирии
«Продолжают сходить с ума»: в Госдуме прокомментировали планы Украины создать базу ВМС в Азовском море
В Египте нашли еще одного древнего сфинкса
Почти пятая часть месячной нормы осадков выпала 16 сентября в Москве
Лидирующий на выборах губернатора Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко готов сотрудничать со всеми политическими силами
Город в США выставили на продажу за $1,7 млн
Умер актер Дадли Саттон из «Чисто английского убийства»
Ротенберг уверен, что Крымский мост простоит сто лет
Трамп анонсировал шоу о «российском обмане» на Fox News
Четыре человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
На Украине заявили о планах создать базу ВМС в Азовском море
Соперник протаранил машину Сироткина на Гран-при Сингапура
Жителям швейцарской деревушки будут просто так платить по $2,6 тысячи в месяц
Песков заявил, что слова Путина о Петрове и Боширове не были заготовкой
«Спит и видит»: Кучма рассказал о «мечте» России разорвать минские соглашения
Шойгу пообещал проводить масштабные военные учения каждые пять лет
Пашинян опроверг информацию о тайных отношениях с Турцией
Путин и Эрдоган встретятся 17 сентября в Сочи
Новички ЦСКА Эрнандес и Магнуссон пропустят матч Лиги Чемпионов против "Виктории"
«Бездоказательный выпад в адрес России»: посольство РФ в Швейцарии прокомментировало статью о «российских шпионах»
В результате стрельбы в Брюсселе пострадали два человека