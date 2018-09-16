Медведчук выступил против силовых планов возвращения Донбасса

СЕГОДНЯ 22:34 2018-09-16T22:34:05+03:00

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Лидер движения «Украинский выбор - право народа» и представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук раскритиковал план главы МВД незалежной Арсена Авакова по возвращению Донбасса и выступил против силового урегулирования конфликта на юго-востоке своей страны. Как считает политик, переговорный процесс даст гораздо больший эффект.

«Это противостояние, это активизация боевых действий, это жертвы, их продолжение, так в чем план? План - это когда мы сели, у вас есть одно требование, у меня другое, и здесь мы ищем общий знаменатель. И таким образом двигаться, в переговорном процессе», - сказал Медведчук в эфире украинских СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил отказаться от минских договоренностей и разработать новую стратегию по урегулированию конфликта в стране. При этом он предложил постепенно вводить миротворцев ООН в Донбасс, а начать с отдельного города или района.