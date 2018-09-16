2018-09-16T22:53:57+03:00
В мире

Боевые корабли НАТО приблизились к Сирии

В частности, в непосредственной близости от арабской республики находятся фрегаты ВМС Нидерландов, Канады и Греции
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Боевые корабли НАТО приблизились к СирииБоевые корабли НАТО приблизились к СирииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 16 сентября, выяснилось, что в настоящее время корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО осуществляют патрулирование в районе Восточного Средиземноморья.

В частности, к берегам Сирии приблизились фрегаты ВМС Нидерландов, Канады и Греции - «Де Рейтер», «Вилль де Квебек» и «Элли».

Кроме того, ранее в сентябре в непосредственной близости от арабской республики была замечена ударная атомная подводная лодка королевского ВМФ Великобритании «Тэлент», оснащенная десятью крылатыми ракетами «Томагавк».

Также в восточной части акватории Средиземного моря уже находится группировка кораблей ВМФ США, оснащенная в общей сложности как минимум 204 «Томагавками», передает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных морских ресурсов.

КСТАТИ

Американцы нахимичили: в сентябре может начаться Третья мировая война

США, НАТО и Россия стянули к Сирии такие боевые кулаки, что малейшая искра между ними подожжет весь земной шар (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведчук выступил против силовых планов возвращения Донбасса
«Продолжают сходить с ума»: в Госдуме прокомментировали планы Украины создать базу ВМС в Азовском море
В Египте нашли еще одного древнего сфинкса
Почти пятая часть месячной нормы осадков выпала 16 сентября в Москве
Лидирующий на выборах губернатора Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко готов сотрудничать со всеми политическими силами
Город в США выставили на продажу за $1,7 млн
Умер актер Дадли Саттон из «Чисто английского убийства»
Ротенберг уверен, что Крымский мост простоит сто лет
Трамп анонсировал шоу о «российском обмане» на Fox News
Четыре человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
На Украине заявили о планах создать базу ВМС в Азовском море
Соперник протаранил машину Сироткина на Гран-при Сингапура
Жителям швейцарской деревушки будут просто так платить по $2,6 тысячи в месяц
Песков заявил, что слова Путина о Петрове и Боширове не были заготовкой
«Спит и видит»: Кучма рассказал о «мечте» России разорвать минские соглашения
Шойгу пообещал проводить масштабные военные учения каждые пять лет
Пашинян опроверг информацию о тайных отношениях с Турцией
Путин и Эрдоган встретятся 17 сентября в Сочи
Новички ЦСКА Эрнандес и Магнуссон пропустят матч Лиги Чемпионов против "Виктории"
«Бездоказательный выпад в адрес России»: посольство РФ в Швейцарии прокомментировало статью о «российских шпионах»
В результате стрельбы в Брюсселе пострадали два человека