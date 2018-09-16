Боевые корабли НАТО приблизились к Сирии

СЕГОДНЯ 22:53 2018-09-16T22:53:57+03:00

В частности, в непосредственной близости от арабской республики находятся фрегаты ВМС Нидерландов, Канады и Греции

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В воскресенье, 16 сентября, выяснилось, что в настоящее время корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО осуществляют патрулирование в районе Восточного Средиземноморья.

В частности, к берегам Сирии приблизились фрегаты ВМС Нидерландов, Канады и Греции - «Де Рейтер», «Вилль де Квебек» и «Элли».

Кроме того, ранее в сентябре в непосредственной близости от арабской республики была замечена ударная атомная подводная лодка королевского ВМФ Великобритании «Тэлент», оснащенная десятью крылатыми ракетами «Томагавк».

Также в восточной части акватории Средиземного моря уже находится группировка кораблей ВМФ США, оснащенная в общей сложности как минимум 204 «Томагавками», передает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных морских ресурсов.

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