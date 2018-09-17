Лондон может лишиться €450 миллиардов активов Deutsche Bank из-за Brexit

СЕГОДНЯ 00:27 2018-09-17T00:43:15+03:00

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Немецкий Deutsche Bank собирается вывести из Лондона во Франкфурт450 миллиардов евро своих активов. Дело в том, что, как пишет британская сообщила газета Financial Times, Европейский центральный банк (ЕЦБ) настаивает, чтобы крупнейший банк Германии должен уменьшить свой капитал в Великобритании на 75%.

Издание поясняет, с чем связано требование ЕЦБ: такие критерии установлены для филиалов европейских банков, расположенных в третьих странах, а Соединенное Королевство после выхода из Евросоюза в марте 2019 года станет для ЕС именно «третьей страной». Отмечается, что активы лондонского филиала Deutsche Bank составляют около 600 миллиардов евро.

Ранее Банк Англии предупредил британский кабмин, что Brexit без соглашения с Брюсселем об условиях «развода» очень плохо отразится на экономике страны.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своей авторской статье, опубликованной 9 сентября в газете The Mail on Sunday, сравнил позицию премьер-министра Терезы Мэй по Brexit с поясом смертника. Он считает, что позиция Лондона в переговорах с Брюсселем превратит Соединенное Королевство в «вассальное государство».