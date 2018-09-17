Китай готов прекратить торговые переговоры с США

СЕГОДНЯ 02:14 2018-09-17T02:26:46+03:00

В Пекине очень недовольны заявлением Вашингтона о новых пошлинах на товары из КНДР

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Терпение китайцев не бесконечно, и они могут отказаться от торговых переговоров с американцами из-за заявлений о новых пошлинах на товары из Поднебесной. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих должностных лиц КНР.

«Если введут дополнительные пошлины, китайская сторона вполне может не поехать (в Вашингтон на очередной раунд переговоров – прим. ред.). Китай не собирается вести переговоры, когда к его голове приставили пистолет», - заявил изданию анонимный собеседник, «занимающий высокий пост в правительстве».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 7 сентября президент США Дональд Трамп пригрозил прибавить к уже имеющимся пошлинам на китайские товары дополнительные на сумму 267 миллиардов долларов.

Позже, 16 сентября, появилась информация о том, что речь идет о сумме в 200 миллиардов, а повышение тарифов, скорее всего, не 25%, как говорил американский лидер, а десять. Ожидается, что Трамп объявит о новых пошлинах уже в понедельник, 17 сентября, или во вторник. Правда, документ еще прорабатывается и в него могут быть внесены изменения.