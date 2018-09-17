2018-09-17T03:36:18+03:00
Политика

Нетаньяху: Израиль не позволит «врагам» обзавестись передовым оружием

По словам израильского премьера, Тель-Авив постоянно над этим работает
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не позволит «врагам» обзавестись передовым оружием и постоянно над этим «работает».

«Израиль постоянно работает над тем, чтобы воспрепятствовать появлению у наших врагов передовых вооружений», - сказал он на заседании кабмина в воскресенье.

«Наши красные линии обозначены резче, чем когда-либо, а наша решимость не допустить их нарушения сильна как никогда», - приводит слова главы израильского правительства РИА Новости.

Стоит отметить, что это заявление Нетаньяху прозвучало на следующий день после того, как власти Сирии обвинили Израиль в ракетном ударе по своей территории. Как ранее писал сайт kp.ru, 15 сентября агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что боевые самолеты ВВС еврейского государства выпустили несколько снарядов в районе аэропорта. Силам противовоздушной обороны (ПВО) армии Сирии удалось сбить часть ракет. Однако, некоторые снаряды все же достигли цели: неподалеку от воздушной гавани сирийской столицы прогремело несколько взрывов.

В Израиле эту информацию комментировать просто отказались.

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