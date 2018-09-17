Полиция: Недомогание двух посетителей ресторана в Солсбери с «делом Скрипалей» не связано

СЕГОДНЯ 04:42 2018-09-17T05:09:49+03:00

Правда, правоохранители пока не поняли, чем именно они отравились, мужчину и женщину отвезли в больницу [фото]

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В ночь на понедельник, 17 сентября, полиция графства Уилтшир уведомила граждан, что внезапное недомогание двух посетителей ресторана Prezzo в Солсбери могло быть вызвано чем угодно, только не тем нервно-паралитическим веществом, от которого в начале марта пострадали Сергей Скрипаль с дочерью.

В сообщении полиции говорится, что мужчина в возрасте около 40 лет и женщина лет примерно 30-ти почувствовали себя плохо, а все экстренные службы предприняли «наивысшие меры предосторожности» в связи «с недавними событиями, произошедшими городе, и из-за опасений, что пара могла подвергнуться воздействию неизвестного вещества».

Отмечается, что пока не ясно, чем именно отравились эти люди, и «было ли совершено преступление», но «сейчас можем подтвердить, что нет никаких оснований предполагать» отравление тем же химикатом, от которого пострадали Скрипали.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее появились слухи, что пострадавшие – россияне. Сначала посетительница ресторана по имени Аманда Ньютон заявила об этом журналистам, позже она поделилась впечатлениями от произошедшего на своей странице в Facebook. Женщина, в частности, написала, что плохо себя почувствовали «двое русских», сидевших в Prezzo рядом с ней, и проиллюстрировала свой пост красноречивыми фотографиями.

На ее снимках видно, насколько серьезно восприняли этот инцидент в городе. Пострадавших доставили в больницу, там их обследуют медики. Оцепление вокруг ресторана до сих пор не сняли, полиция продолжает расследование.

Фото: Facebook/Amanda Newton

Напомним, в начале марта Скрипаль с дочерью пострадали от нервно-паралитического вещества, происхождение которого уже несколько месяцев выясняет Скотланд-Ярд. Позже, в июне, в соседнем Эйсбери тем же химикатом отравились два британца – Чарльз Роули и Дон Стёрджес, женщина скончалась в больнице.