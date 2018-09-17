2018-09-17T05:46:34+03:00
Политика

Столтенберг: НАТО не пытается изолировать Россию

По его словам, несмотря на разногласия, Альянс верит в диалог с Россией и считает важным говорить с нашей страной
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергГенеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил о важности диалога с Россией, наоборот: члены Североатлантического альянса, несмотря на внутренние разногласия, считают, что «говорить» с Москвой можно и нужно.

«Мы никогда не пытаемся изолировать Россию. Мы, на самом деле, верим в диалог с Россией, и мы считаем, что важно говорить с Россией», - сказал он в интервью порталу Axios.

Внутренние разногласия членов НАТО Столтенберг пояснил тем, что в блок входят почти три десятка разных стран, у которых отличаются позиции по тем или иным проблемам, это нормально.

«НАТО – это военный альянс, политический альянс 29 стран-членов. У них разные взгляды и разные позиции по многим вопросам, и так было на протяжении десятилетий, начиная с Суэцкого кризиса», - подчеркнул он.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в пятницу во время выступления на семинаре в Фонде наследия в Вашингтоне, Йенс Столтенберг заявил, что очень обеспокоен намерением Турции купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400, назвав это «вызовом для всех».

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