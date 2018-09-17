Греческий митрополит призвал Константинополь не признавать «украинских раскольников»
Митрополит Элладской православной церкви Серафим убежден, что предоставление автокефалии украинской церкви может привести к расколу православия во всем мире.
Об этом говорится в его заявлении, где греческий митрополит призвал Константинополь не признавать «украинских раскольников» и обвинил Константинопольского патриарха Варфоломея в том, что он «настаивает и упорствует» на признании «раскольников Украины» по каким-то «своим личным причинам».
«Я был очень глубоко опечален, услышав о прерывании церковного общения Патриархата России со Вселенским патриархатом. К этому печальному и достойному сожаления результату привело упорство Вселенского Патриархата по предоставлению автокефалии украинским раскольникам, которые отделены от нашей Святой Православной Церкви, то есть от всех православных патриархатов и поместных автокефальных православных церквей, и составляют абсолютное меньшинство украинского народа», - цитирует заявление иерарха ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу Священный синод РПЦ провел внеочередное заседание, на котором было решено приостановить участие Русской православной церкви в структурах под председательством Константинополя. Кроме того, патриарх Московский и всея Руси Кирилл больше не будет поминать Варфоломея во время богослужения.
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