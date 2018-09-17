2018-09-17T06:41:21+03:00
Происшествия

Из-за тайфуна «Мангхут» пострадали более 360 человек

Повалены деревья, затоплены дома и улицы, парализовано движение
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Последствия тайфуна "Мангхут" в ГонконгеПоследствия тайфуна "Мангхут" в ГонконгеФото: REUTERS
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По данным к утру понедельника, из-за тайфуна-убийцы «Мангхут» в Гонконге пострадали как минимум 362 человека, сообщает местная телерадиокомпания RTHK со ссылкой на власти мегаполиса.

Стихия обрушилась на город в 17.00 воскресенья по местному времени (12.00 мск), но уже утром, когда тайфун только приближался к Гонконгу, сильный ливень и разбивающиеся о набережную высокие волны затопили улицы.

В разных районах города открыли в общей сложности 48 временных убежищ, там укрылись от непогоды пока 1219 человек, но люди постоянно прибывают. Городским властям поступила информация о 26 подтоплениям. Повалены как минимум 179 деревьев, из-за потопа на дорогах практически парализовано движение автотранспорта, прервано паромное сообщение.

Между тем, число жертв тайфуна «Мангхут» на Филиппинах увеличилось до 59, еще 16 считаются пропавшими без вести, их судьба остается неизвестной. Об этом со ссылкой на национальную полицию сообщил портал Rappler.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в связи с приближением тайфуна «Мангхут» в южных прибрежных районах Китая еще в субботу, 15 сентября, объявили самый высокий – красный – уровень опасности.

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