2018-09-17T07:19:31+03:00
Общество

Депутат Госдумы предложил главе Минздрава ввести в России "сухой закон"

По словам Виталия Милонова, меры будут временными и позволят властям навести "порядок" в алкогольной отрасли
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Депутат предложил радикально пересмотреть механизм розничной продажи и рекламы любойДепутат предложил радикально пересмотреть механизм розничной продажи и рекламы любойФото: Евгения ГУСЕВА
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Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил министру здравоохранения Веронике Скворцовой письмо, в котором предложил временно ввести в России так называемый "сухой закон". По мнению политика, это позволит властям привести "в порядок" всю алкогольную отрасль и добиться положительных изменений в показателях алкоголизации населения.

"Предлагаю вам рассмотреть возможность принятия серьезных заградительных мер по борьбе с пьянством <…> Без таких суровых мер будущее страны, по моему мнению, просто утонет в гектолитрах ядовитого алкогольного зелья", — написал Милонов.

Он уточнил, что речь идет о пересмотре механизма розничной продажи спиртного и его рекламы, а также выработке стратегии борьбы с алкоголизацией и продажей низкокачественного спиртного.

По данным депутата, за последние 25 лет показатели алкоголизма среди россиян, в том числе детей, увеличились в несколько раз до опасно высокого уровня. Мало того, что "водочные и пивные короли" наживаются на здоровье людей, так и качество потребляемого ими спиртного зачастую не отвечает стандартам безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на письмо.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, вопрос введения "сухого закона" рассматривали в России и в 2011 году. Тогда предлагалось запретить продажу пива в ночное время и предоставить регионам право вообще убирать спиртное с прилавков.

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