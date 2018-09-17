Госдума может ввести уголовную ответственность для «черных кредиторов»

СЕГОДНЯ 07:29 2018-09-17T07:29:52+03:00

Руководству компания, которые выдают займы людям без лицензии ЦБ, будут грозить реальные тюремные сроки

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Депутаты рассмотрят в осеннюю сессию перспективу введения в стране наказания для микрофинансовых организаций.

Соответствующий законопроект подготовит комитет Госдумы по финансовому рынку. Пока подробности не оглашаются. Известно, что парламентарии хотят заменить действующие штрафы – 300-500 тысяч рублей - на тюремный срок от двух до пяти лет.

С января по июнь 2018 года регулятор выявил 1890 организаций, которые выдавали россиянам кредиты, не имея на то лицензии от ЦБ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра увеличилась в два раза.

"Пока точные сроки заключения не известны. Этот вопрос будет обговариваться с правоохранительными органами", - подчеркивают в Госдуме.

Юристы согласны, что необходимо ужесточать наказание для лиц, работающих без лицензий. В первую очередь потому, что это неподконтрольные организации и если человек попадает к ним в сети, то найти справедливость будет проблематично.

Кредиты в таких фирмах выдаются всем без разбора, часто залогом выступает недвижимость, которая переходит к кредитору, сообщает газета «Известия».

Сайт kp.ru писал, что россиянам запретят брать более 12 микрокредитов в одни руки.