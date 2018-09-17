Погода в Москве на 17 сентября 2018 года: дождей не ожидается

СЕГОДНЯ 07:30 2018-09-17T07:30:31+03:00

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 17 сентября 2018 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Москве на 17 сентября 2018 года будет переменно облачной. После дождливых выходных в город вновь пришла сухая и даже несколько теплая погода.

Осадков в этот понедельник не ожидается, как и сильного ветра. Потоки западного направления будут колебаться в пределах 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха же, по данным синоптиков, составит порядка 16..18 градусов тепла. Ночью этот показатель опустится до 7-9 градусов. При этом в теплое время суток в столице также пройдет дождь.

Атмосферное давление в начале недели остается немного пониженным - 750 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ранее сайт kp.ru уже успел успокоить москвичей тем, что нынешние дожди еще не являются окончательной и бесповоротной осенью. В среду температура воздуха начнет повышаться, к пятнице достигнув показателя в 26 градусов тепла.