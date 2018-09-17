"Стынет кровь": британские СМИ пришли в ужас от стрельб РЗСО "Ураган"

СЕГОДНЯ 07:57 2018-09-17T07:58:44+03:00

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Все западные средства массовой информации сейчас с напряжением и нескрываемым любопытством следят за ходом российских военных учений "Восток-2018". Британский таблоид The Sun также и не стал исключением и особенно отметил показательную стрельбу реактивной системы залпового огня "Ураган".

"Россия позволила миру взглянуть на устрашающую РСЗО "Ураган" на крупнейших военных учениях за последние десятилетия", — говорится в статье.

Издание уверяет, что от этого зрелища просто "кровь стынет в жилах", поскольку 20-тонная боевая машина способна стрелять 280-килограммовыми ракетами со скоростью аж два раза в секунду. При этом "Ураган" славится своей надежностью, простотой и низким уровнем обслуживания.

Масштабные кадры стрельбы РСЗО Ураган на полигоне Цугол в рамках маневров Восток-2018 .Масштабные кадры стрельбы реактивной артиллерии РСЗО Ураган на полигоне Цугол в рамках одного из эпизодов стратегических маневров Восток-2018

Однако помимо него на учениях было представлено и множество других экземпляров военной техники. Кроме того, в маневрах участвуют порядка 300 тысяч военнослужащих, тысяча самолетов и два военно-морских флота.

Как сообщал сайт kp.ru, учения "Восток-2018" проводятся с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана. Посмотреть на маневры успел даже сам президент РФ Владимир Путин, который наблюдал за действиями военных с командного пункта на полигоне Цугол.