Правительство выступит против возвращения курилок в аэропорты

СЕГОДНЯ 08:34 2018-09-17T08:34:21+03:00

В Кабмине отметили, что в противовес депутатским предложениям будет отзыв Минздрава

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Правительство не станет поддерживать инициативу депутатов, которые предложили вернуть в аэропортах курилки. За основу будет взят негативный отзыв Минздрава на данное предложение. По мнению экспертов из медицинского ведомства, курительные комнаты не способны ограничить окружающих граждан от дыма.

Ранее Минздрав пришел к выводу, что возврат курилок нарушит права граждан на благоприятную среду без табачного дыма. Замеры показали, что токсичные испарения проникают за периметры курительных комнат. В соседних помещениях уровень загрязнения в 14 раз выше, чем в аэропортах, где полностью запрещено курение.

Единственное ведомство, которое выступило за возврат курилок – это Минтранс. Инициатива депутатов нашла поддержку, так как меры по ограничению табакокурения приводят к тому, что потребление табачных изделий происходит в неположенных местах: туалетах, комнатах матери и ребенка.

Курение в аэропортах запрещено с 2013 года. Только в 2018 году депутаты предложили вернуть курительные комнаты, но переоборудовать их таким образом, чтобы системы вентиляции не выпускали дым в общее пространство. Данные комнаты должны быть в доступе только для пассажиров, прошедших регистрацию на рейс и предполетный досмотр, а так же пассажиров, следующих транзитом, пишет газета "Известия".