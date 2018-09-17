Более 3 тысяч человек приняли участие в Елисаветинском крестном ходе

СЕГОДНЯ 09:04 2018-09-17T09:28:34+03:00

Седьмое молитвенное шествие в Подмосковье было проведено в память о великой княгине Романовой [видео]

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Седьмой Елисаветинский крестный ход в Подмосковье в этом году собрал рекордное количество участников. Более 3 тысяч человек совершили молитвенное шествие по местам бывшей усадьбы императорской семьи Романовых и почтили память великой княгини Елисаветы Федоровны.

Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Усово.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сайт kp.ru писал о том, что ход состоялся в воскресенье, 16 августа, в Ильинском-Усове. Для удобства паломников были подготовлены специальные бесплатные автобусы, которые забирали всех желающих у станций метро, а после возвращали их обратно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/669069" frameborder="0"></iframe> В Подмосковье прошел Седьмой Елисаветинский крестный ход.Седьмое молитвенное шествие в Подмосковье было проведено в память о великой княгине РомановойВладимир ВЕЛЕНГУРИН

"Несмотря на дождливую погоду, в год столетия гибели царской семьи этот крестный ход собрал наибольшее число людей за все семь лет, которые он существует", - рассказала председатель наблюдательного совета фонда Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова.

Дождливая погода не остановила верующих от участия в Крестном ходе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По ее словам, участниками молитвенного шествия стали представители 56 епархий Русской православной церкви, в том числе члены отдельных сестричеств милосердия, а также делегации из Иерусалима и Бразилии. Во главе шел патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Участниками молитвенного шествия стали представители 56 епархий Русской православной церкви.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Паломники преодолели порядка 6 км, включающие в себя не только пеший ход, но и переправу на плотах через Москву-реку. Маршрут пролегал по местам бывшей императорской усадьбы, которую великий князь Сергей Александрович и его супруга Елизавета Федоровна часто посещали в летнее время, передает ТАСС.

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Елисаветинский крестный ход прошел в Подмосковье. Уникальный маршрут объединил старинные села Ильинское и Усово