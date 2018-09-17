2018-09-17T08:59:27+03:00
Экономика

Экспорт услуг из России стал рекордным с начала 2014 года

Стоимость направления оценивается в 30,9 миллиардов долларов
Ася РОМАНЧУК
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Ээкспорт российских товаров побил рекорд 2014 годаЭэкспорт российских товаров побил рекорд 2014 годаФото: REUTERS
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Экспорт услуг из России впервые с 2014 года превысил планку в 30,9 млрд долларов. Такие данные приводит ЦБ. Анализ доли продаж показывает, что большая часть приходится на транспортные услуги. Не менее популярен туризм и строительство, информационные услуги – на эти показатели приходится 59% от общего объема продаж.

IT сфера впервые в истории России производит услуг на продажу больше, чем закупает. За первое полугодие экспорт услуг в сфере высоких технологий превысил импорт, показала статистика. Продажи держатся на отметке в 2,55 млрд долларов, а объем закупок — 2,52 млрд долларов. Выйти в положительное сальдо удалось благодаря двум составляющим: усилению российского IT рынка и программам импортозамещения.

Особенно активно развивается сегмент игр, мобильных приложений и интернет вещей. Основными потребителями продукции остаются американские и европейские потребители.

В целом структура экспорта сохранила тренд последних пяти лет: на транспорт пришлось 33,8, туризм занял 17,5%, строительство — 8,4%, IT и телекоммуникации — 8,2%.

В планах страны к 2024 году увеличить данные показатели до 100 млрд долларов, пишет газета "Известия".

Сайт kp.ru писал, что экспорт российских лекарств оценили в 20 млрд долларов.

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