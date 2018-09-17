Девять человек умерли от холеры в Йемене

СЕГОДНЯ 09:02 2018-09-17T09:02:53+03:00

Холера — острая кишечная инфекция, которая может попасть в организм человека через грязную воду Фото: REUTERS

Лишь двое из них были взрослыми, остальные семеро являлись детьми

Изменить размер текста: A A

Холера продолжает уносить жизни людей в Йемене. По последней информации, на данный момент погибли уже девять человек. При этом, больше всего страдают именно дети. Такое заявление сделал представитель министерства здравоохранения в контролируемом повстанцами городе Сана Юсеф аль-Хадери.

"Число погибших от холеры составило девять человек, пятеро из них женского пола и четверо мужского, семеро - дети", — написал мужчина на своей странице в Twitter.

Напомним, что последняя мощная вспышка холеры в Йемене была зафиксирована в апреле 2017 года. Сайт kp.ru писал о том, что тогда за три месяца погибли более полутора тысяч человек. Стремительному распространению острой кишечной инфекции сильно способствовали боевые действия в стране.

Сейчас международные организации пытаются обеспечивать население доступом к чистой питьевой воде, однако из-за напряженной обстановки отдельные регионы не получают такой помощи. Вакцинация также охватывает недостаточное количество людей, поэтому опасения возникновения очередной эпидемии сохраняются.