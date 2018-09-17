2018-09-17T09:16:01+03:00
Экономика

Цб лишило "Аксобанк" лицензии на осуществление банковских операций

Действия руководства костромской кредитной организации создавали реальную угрозу для интересов их клиентов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ЦБ отозвал лицензию у "Аксобанка"ЦБ отозвал лицензию у "Аксобанка"Фото: Анастасия Осипова
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Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у зарегистрированного в Костроме "Аксонбанка". Об этом говорится в соответствующем приказе, датированном 14 сентября 2018 года. Документ был опубликован в этот понедельник на официальном сайте регулятора.

"Приказываю отозвать с 17 сентября 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО коммерческий банк "Аксобанк", - говорится в документе.

Отмечается, что в течение года ЦБ неоднократно применял меры реагирования по отношению к данному банку, однако он продолжал нарушать законы, регулирующие деятельность кредитных организаций. Это, в свою очередь, создавало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Сайт kp.ru писал о том, что в апреле 2018 года Банк России отозвал лицензию также и у "Конфидэнс Банка".

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