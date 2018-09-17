Лидеры Северной и Южной Корей снова встретятся 18 сентября

СЕГОДНЯ 09:18 2018-09-17T09:18:30+03:00

Мун Чжэ Ин прилетит на встречу с Ким Чен Ыном в Пекин, где проведет два дня

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В Сеуле объявили дату новой встречи – уже третьей по счету – лидеров Северной и Южной Корей. Она состоится 18 сентября.

В этот раз переговоры будут проходить не в приграничной деревне, а в Пекине. Причем Мун Чжэ Ин прилетит на встречу с Ким Чен Ыном в столицу КНДР прямым авиарейсом и пробудет там два дня. Об этом рассказал в понедельник на брифинге для журналистов представитель администрации южнокорейского президента.

«Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын проведут два раунда двусторонних переговоров – во вторник и в среду», - подчеркнул он.

Представитель администрации уточнил, что президент Республики Корея прибудет из Сеула в Пхеньян 18 сентября в 10 утра по местному времени (04:00 мск), которое теперь у двух Корей общее, а встреча лидеров стран-соседок состоится во второй половине дня, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, впервые главы Южной и Северной Корей встретились 27 апреля, оба остались очень довольны результатами личного знакомства и переговоров. Вторая встреча состоялась через два месяца, 26 мая, причем она прошла в той же приграничной деревушке Пханмунджом, что и первая. В этот раз они даже обнялись, как давние друзья.

nbcnightlynews North Korea s Kim Jong Un and South Korean President Moon Jae-in

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