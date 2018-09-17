В кинотеатре на юго-востоке Индии вспыхнул крупный пожар

СЕГОДНЯ 09:30 2018-09-17T09:30:24+03:00

Информации о погибших и пострадавших пока не поступало

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В понедельник, 17 сентября, в индийском городе Вишакхапатнам, расположенном на юго-востоке страны, вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил здание кинотеатра Cri Kanya Cinema Hall.

По последним данным, на месте инцидента уже работают пять пожарных расчетов. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало, сообщает газета The Indian Express.

Между тем, днем ранее еще один крупный пожар вспыхнул на территории переполненного рынка Багри в индийской Калькутте. Более 60 пожарных борются с пламенем на протяжении уже более 20 часов, однако потушить его пока не удается. Между тем, два человека уже получили травмы. Ими оказались сотрудники пожарной безопасности.

Напомним, что весной этого года Индия сталкивалась с ужасающими последствиями пожаров. Так, в апреле по вине фейерверков полностью выгорел храм города Коллам. В результате происшествия погибли более 100 человек, еще порядка 200 пострадали, передает сайт kp.ru.