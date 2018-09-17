Вашингтон хочет сменить командующего войсками США в Южной Корее
В Соединенных Штатах задумались над возможностью сменить командующего американскими войсками в Южной Корее. В качестве преемника занимающего сейчас этот пост генерала Винсента Брукса рассматривается другой генерал – Роберт Абрамс.
Заседание сенатского комитета по делам вооруженных сил, на котором будет рассматриваться его кандидатура, состоится на будущей неделе. Сенаторы намерены заслушать Абрамса и задать ему ряд вопросов.
По мнению аналитиков, смена командующего войсками США в Южной Корее скорее всего связана с изменениями в американо-северокорейских отношениях, передает Интерфакс.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, после своей встречи с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре глава Белого дома Дональд Трамп приостановил американо-южнокорейские учения. В Японии выразили недовольство таким решением.
Как потом объяснил Трамп, он считает эти маневры «чрезвычайно дорогим и провокационным» предприятием, которое может подпортить отношения с северокорейским лидером.