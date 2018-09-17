2018-09-17T10:13:50+03:00
Политика

Вашингтон хочет сменить командующего войсками США в Южной Корее

Заседание сенатского комитета по делам вооруженных сил, на котором будет рассматриваться этот вопрос, состоится на будущей неделе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Командующий войсками США в Южной Корее генерал Винсент Брукс (слева)Командующий войсками США в Южной Корее генерал Винсент Брукс (слева)Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Соединенных Штатах задумались над возможностью сменить командующего американскими войсками в Южной Корее. В качестве преемника занимающего сейчас этот пост генерала Винсента Брукса рассматривается другой генерал – Роберт Абрамс.

Заседание сенатского комитета по делам вооруженных сил, на котором будет рассматриваться его кандидатура, состоится на будущей неделе. Сенаторы намерены заслушать Абрамса и задать ему ряд вопросов.

По мнению аналитиков, смена командующего войсками США в Южной Корее скорее всего связана с изменениями в американо-северокорейских отношениях, передает Интерфакс.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, после своей встречи с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре глава Белого дома Дональд Трамп приостановил американо-южнокорейские учения. В Японии выразили недовольство таким решением.

Как потом объяснил Трамп, он считает эти маневры «чрезвычайно дорогим и провокационным» предприятием, которое может подпортить отношения с северокорейским лидером.

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