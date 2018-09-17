2018-09-17T10:28:31+03:00
Политика

Путин учредил медаль "За отвагу на пожаре" и новое почетное звание

Теперь высокопоставленные спасатели могут становиться заслуженными работниками пожарной охраны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский ТАССПрезидент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский ТАСС
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Президент России Владимир Путин учредил новое почетное звание заслуженного работника пожарной охраны, а также медаль "За отвагу на пожаре". Соответствующий указ главы государства был опубликован в понедельник, 17 сентября.

Медаль, представляющая из себя серебряный круг диаметром 32 мм, будет выдаваться за отвагу, самоотверженность, умелое руководство и настойчивость при тушении и проведении аварийно-спасательных работ. На ее лицевой стороне в центре размещено изображение пожарной каски на фоне перекрещивающихся топоров, наверху - покрытая красной эмалью надпись: "За отвагу на пожаре". Внизу же размещены перекрещивающиеся лавровая и дубовая ветви.

Венок из листьев тех же деревьев находится и на оборотной стороне медали. Он обрамляет прямоугольник, в центр которого заключен номер награды. Сама же медаль перетянута шелковой лентой темно-красного цвета с полосками василькового и белого цвета по краям.

Медаль "За отвагу на пожаре". Фото: портал правовой информации

Медаль "За отвагу на пожаре". Фото: портал правовой информации

Что касается звания заслуженного работника пожарной службы, то оно будет присваивается высокопоставленным сотрудникам за личные заслуги в организации и осуществлении пожарного надзора, профилактики возгораний, тушении пожаров особой сложности, проведении научных исследований и разработок в этой области, создании новых видов огнетушащих средств, а также подготовке квалифицированных кадров.

"Почетное звание... присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления трудовой деятельности в пожарной охране и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград федерального органа госвласти или органов госвласти субъектов РФ", - сообщается в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Стоит отметить, что зачастую настоящими героями становятся самые обычные граждане, которые просто не смогли пройти мимо людей, оказавшихся в огненной ловушке. Так, например, сайт kp.ru писал о московском девятикласснике, который вытащил потерявшую сознание школьницу из охваченного пламенем лифта.

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