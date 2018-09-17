2018-09-17T10:38:09+03:00
В мире

Кубинский лидер опроверг причастность России к «акустическим атакам» на посольство США в Гаване

Мигель Диас-Канель также подчеркнул, что власти Острова Свободы уважают права всех иностранных граждан и не имеют никакого отношения к предполагаемым атакам на дипломатов
Денис СУХОВ
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Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-КанельПредседатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-КанельФото: REUTERS
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Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель полностью исключает возможность участия России в так называемых «акустических атаках» на сотрудников посольства США в Гаване.

Отвечая на вопрос ведущей телеканала Telesur о том, обращалось ли кубинское правительство к России за помощью в проведении «атак» на американских дипломатов, Диас-Канель заявил, что это «невозможно».

«Наши моральные принципы не позволяют нам просить кого-либо атаковать кого-либо другого», - подчеркнул кубинский лидер.

Также обе категорически отверг какую-либо причастность властей Кубы к предполагаемым «акустическим атакам» на граждан США.

«Мы никого не атаковали. На Кубе уважаются права всех иностранных граждан, в том числе дипломатов», - заключил председатель Госсовета.

Напомним, администрация США настаивает, что в результате некоего внешнего воздействия, которое СМИ назвали «акустическими атаками», с ноября 2016 года пострадали 26 сотрудников американского посольства на Кубе.

В результате в сентябре прошлого года США уменьшили численность своей дипмиссии в Гаване на две трети, а также попросили кубинскую сторону сократить на 15 человек численность посольства в Вашингтоне.

Кубинские власти неоднократно опровергали какую-либо причастность к «атакам» на посольство США. Ранее, 11 сентября, представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что ведомство продолжает расследование инцидентов, приведших к ухудшению здоровья американских дипломатов, и обвинения пока никому предъявлены не были.

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