Аргентинских болельщиков наказали за пошлую шутку над россиянкой

СЕГОДНЯ 10:58 2018-09-17T10:58:45+03:00

В Аргентине наказали болельщиков, посмеявшихся над россиянкой. ФОТО: стоп-кадр с видео

Один из мужчин убедил девушку спеть песню сексистского содержания и записал это на видео [видео]

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В Аргентине наказали болельщика, который неприлично обошелся с россиянкой.

Мужчина убедили женщину спеть с ними песню, оскорбительного содержания, а после сняли все происходящее на видео. Ролик оказался в Сети и вызвал бурю негативных эмоций, как со стороны россиян, так и со стороны аргентинцев.

Во время Чемпионата мира по футболу в России 47-летний Нестор Пенови попал в неприятную ситуации. Виной всему стала неуместная шутка мужчины.

Он познакомился на улице с россиянкой. Вскоре девушка весело распевала песни, как оказалось, самого неприличного содержания. Как только ролик оказался в сети, в комментариях появился перевод.

Министерство безопасности Аргентины запретило шутнику посещать футбольные матчи в течение двух лет, даже несмотря на то, что мужчина извинился.

Аналогичное наказание было применено для двух других аргентинских болельщиков, они убедили мужчину в тюрбане произнести на камеру слова «бомба» по-испански, сообщает телеканал «360» со ссылкой на NTV