2018-09-17T11:03:02+03:00
Политика

Индия планирует приобрести у России четыре новых фрегата

Общая стоимость готовящейся сделки оценивается в 2,2 млрд долларов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сторожевой корабль "Адмирал Эссен" также является частью проекта 11356Сторожевой корабль "Адмирал Эссен" также является частью проекта 11356Фото: Александр ГЛУЗ
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Правительство Индии намерено подписать с Россией соглашение на приобретение четырех новейших фрегатов проекта 11356. В настоящий момент идет согласование последних деталей сделки.

Планируется, что два военно-морских корабля будут поставлены из России, а два - из верфи в индийском Гоа. Это позволит Нью-Дели сэкономить средства, затрачиваемые на транспортировку сторожевых фрегатов.

Между тем, общая стоимость проекта оценивается в 2,2 млрд долларов. На фоне антироссийских санкций США расчеты, вероятнее всего, будут вестись по схеме "рупия - рубль".

По данным газеты The Economic Times, подписание соглашение состоится уже в октябре этого года во время саммита с участием премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента РФ Владимира Путина

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сейчас индийские власти подумывают также закупить у России зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф".

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