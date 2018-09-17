2018-09-17T11:05:12+03:00
Политика

Песков: Кремль следит за ситуацией с выборами в Приморье

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что основные решения будет принимать ЦИК
Денис СУХОВ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин ТАССПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин ТАСС
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Кремль наблюдает за ситуацией с выборами губернатора Приморья и призывает ориентироваться на решения Центризбиркома. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Главное — это ЦИК, все заявления сделаны. Мы также наблюдаем», - подчеркнул Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что окончательные итоги выборов в Приморье подведут только после рассмотрения всех жалоб о возможных злоупотреблениях. При этом она допустила отмену результатов голосования на тех или иных участках или даже признание выборов несостоявшимися при наличии достаточных оснований.

Напомним, во втором туре выборов губернатора Приморья участвовали кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко.

С самого начала подсчета голосов и до обработки 98,8% протоколов избирательных участков лидировал Ищенко, причем в какой-то момент отрыв составлял до 10%. Однако при подсчете 99,03% бюллетеней Тарасенко обогнал соперника на 0,5% и набрал 49,02% голосов.

После этого Ищенко заявил о фальсификации итогов голосования во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме. Кандидат от КПРФ объявил голодовку и призвал сторонников выйти на площадь в центре Владивостока.

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