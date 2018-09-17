2018-09-17T11:30:09+03:00
Политика

Посольство РФ не располагает официальной информацией о пострадавших в Солсбери россиянах

Дипломаты отметили, что направили запрос в правоохранительные органы Лондона и в полицию графства Уилтшир
Денис СУХОВ
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Посольство РФ не располагает официальной информацией о пострадавших в Солсбери россиянахПосольство РФ не располагает официальной информацией о пострадавших в Солсбери россиянахФото: REUTERS
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Российское посольство в Великобритании пока не получило официальное подтверждение того, что в в итальянском ресторане Prezzo в Солсбери пострадали граждане РФ.

«Посольство этой ночью незамедлительно связалось как с правоохранительными органами в Лондоне, так и с полицией графства Уилтшир, чтобы подтвердить информацию о якобы наличии россиян среди пострадавших. Официального подтверждения от полиции пока нет», - заявили в посольстве в понедельник.

Ранее, 16 сентября, правоохранители графства Уилтшир заявили, что два человека, мужчина и женщина, почувствовали себя плохо в ресторане Prezzo в Солсбери. Отмечается, что заведение располагается в 300 метрах от ресторана Zizzi, где в день своего отравления обедали брианский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Одна из посетительниц Prezzo, Аманда Ньютон, рассказала изданию The Daily Mail, что сидела неподалеку от «двух русских», которым стало плохо во время еды.

К месту происшествия направились пожарные и четыре кареты скорой помощи, включая группу реагирования в костюмах химзащиты. В качестве меры предосторожности здание ресторана и прилегающую территорию оцепили. По итогам проверки полиция заявила, что не считает инцидент связанным с воздействием нервно-паралитических веществ.

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