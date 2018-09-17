2018-09-17T11:39:46+03:00
Общество

Семья Бутиной собирает деньги на адвоката для защиты дочери

Отец Марии Бутиной рассказал, что дочь находится в информационном вакууме
Ася РОМАНЧУК
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На защиту Марии Бутиной стали собирать деньгиНа защиту Марии Бутиной стали собирать деньгиФото: REUTERS
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Мария Бутина была задержана в США в июле. С тех пор дважды в неделю она может говорить с родными по телефону. Это весь контакт с внешним миром. Отправиться в Америку, чтобы поддержать девушку, семья не имеет возможности. Да и оплачивать адвоката скоро стане нечем.

Бутина была арестована по подозрению в шпионаже. 10 сентября суд решил, что выпускать задержанную под домашний арест нельзя, так как она может сбежать в Россию.

- Это надуманный аргумент. Мария никогда не думала сбежать. Она хочет вернутся в Россию, но только на законных основания. Я считаю данное решение суда несправедливым, - говорит Валерий Бутин газете «Известия».

Чтобы оплачивать юридическую помощь адвокат Марии организовал фонд поддержки Бутиной — mariabutinafund. С 14 сентября он доступен в России, родственники девушки уже обратились ко всем неравнодушным с просьбой оказать помощь.

- Сейчас собрано около 20 тысяч рублей. Но это очень маленькая сумма. Скорее всего, на оплату услуг адвокатов потребуется в сотни раз больше, - говорит Бутин.

Сайт kp.ru писал, что отец россиянки Марии Бутиной, находящейся в настоящее время в американской тюрьме по подозрению в шпионаже, дал эксклюзивное интервью Радио «Комсомольская правда». В частности, Валерий Бутин заявил о невиновности своей дочери и ее намерении отстаивать правду.

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