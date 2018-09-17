Немецкие СМИ уверены, что ФРГ не откажется от российского газа

СЕГОДНЯ 11:45 2018-09-17T11:45:45+03:00

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Германия продолжит закупать российский газ вместо сжиженного американского, поскольку он более выгоден с экономической точки зрения, а также отвечает условиям обеспечения энергетической безопасности. Такое мнение озвучил автор одной из статей в немецкой газете Handelsblatt Дэвид Рей.

Журналист подчеркнул, что на данный момент у ФРГ просто нет необходимой инфраструктуры для получения сжиженного природного газа, а ее строительство навряд ли оправдает затраты.

Более того, к 2050 году Германия планирует полностью отказаться от получения энергии из углеродных источников энергии, и инвестиции в создание нового терминала не рентабельны. Существующие сейчас потребности в топливе вполне может удовлетворить уже строящийся "Северный поток - 2", который обойдется немецким властям гораздо дешевле закупки газа у американцев.

При этом автор материала отмечает, что, даже используя российский газопровод, Берлин не находится в какой-либо зависимости от Москвы, ведь она обеспечивает лишь около 6% энергетических потребностей ФРГ.

В конце журналист решил напомнить, что сейчас США придерживаются политики, при которой их интересы стоят превыше всего, а торговые войны являются чем-то обыденным. Поэтому говорить об обеспечении безопасности энергоснабжения в случае закупки газа у американцев было бы довольно сложно.

Напомним, что Вашингтон выступает против строительства "Северного потока-2", объясняя эта проблемами с возможным прекращением транзита топлива через Украину. Однако мировая общественность понимает, что на деле американцы лишь пытаются "подмять под себя" весь европейский рынок, продавая им дорогой сжиженный газ, передает сайт kp.ru.