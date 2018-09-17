2018-09-17T12:32:48+03:00
Политика

Песков: Острая ситуация в сирийском Идлибе требует серьезного разговора на высшем уровне

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что оперативная ситуация в САР требует интенсивных контактов с заинтересованными сторонами
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
Изменить размер текста:

Ситуация в сирийской провинции Идлиб остается острой и ребует постоянных контактов на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что в ходе саммита в Тегеране 7 сентября лидеры России, Турции и Ирана обсуждали обстановку в Идлибе как в трехстороннем, так и в двухстороннем формате.

«Сегодня будет продолжаться разговор, потому что ситуация сложная, скажем так, определенное различие в подходах есть, поэтому требует очень серьезного разговора на высшем уровне», - добавил Песков, имея ввиду запланированную на понедельник встречу российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

Что касается переговоров с иранским президентом Хасаном Роухани, Песков отметил, что они пока не планируются, но « оперативная ситуация требует интенсивных контактов».

«Поэтому, если надо будет, то все созвонятся», - заверил пресс-секретарь президента РФ.

В понедельник в Сочи состоятся переговоры Путина и Эрдогана, в ходе которых стороны обменяются мнениями по ситуации в Сирии и о возможности проведения антитеррористической операции в Идлибе.

Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на позитивный диалог с российским лидером и поиск совместного решения проблемы в Идлибе. По его словам, Анкара и Турция могли бы вместе устранить террористическую угрозу в регионе, размежевав боевиков от мирных жителей и вооруженной оппозиции.

«Но давайте не будем искать оправданий, предлогов для проведения бомбежек этого региона», - добавил Эрдоган.

Напомним, провинция Идлиб остается последним регионом Сирии, преимущественно контролируемым террористическими группировками. В Москве считают, что дальнейшее сохранение этой ситуации невозможно и призывают боевиков и оппозиционные формирования сложить оружие.

В то же время по данным Минобороны РФ боевики готовят в Идлибе инсценировку или даже реальное применение химического оружия. Предполагается, что такая провокация станет поводом для удара США и их союзников по лояльным Дамаску силам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Я полон надежд": Эрдоган рассчитывает на позитивный исход визита в ФРГ
Меркель намерена уволить главу внутренней разведки Германии
Минобороны представило запись переговоров украинских военных о сбитом МН17
Порошенко разорвал договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией
В Минобороны назвали подделкой видеодоказательства по делу о крушении МН17
Минобороны: сбившая "Боинг" МН17 ракета с 1986 года находилась на Украине
Песков не поверил в слухи о связи Петрова и Боширова с Минобороны РФ
Немецкие СМИ уверены, что ФРГ не откажется от российского газа
Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ купил 24 тысячи голосов?
Семья Бутиной собирает деньги на адвоката для защиты дочери
Посольство РФ не располагает официальной информацией о пострадавших в Солсбери россиянах
Глава Пентагона посетил Македонию впервые за 14 лет
Талибы* убили 15 сотрудников полиции Афганистана
Песков: Кремль следит за ситуацией с выборами в Приморье