Песков: Острая ситуация в сирийском Идлибе требует серьезного разговора на высшем уровне

СЕГОДНЯ 12:32 2018-09-17T12:32:48+03:00

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что оперативная ситуация в САР требует интенсивных контактов с заинтересованными сторонами

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Ситуация в сирийской провинции Идлиб остается острой и ребует постоянных контактов на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что в ходе саммита в Тегеране 7 сентября лидеры России, Турции и Ирана обсуждали обстановку в Идлибе как в трехстороннем, так и в двухстороннем формате.

«Сегодня будет продолжаться разговор, потому что ситуация сложная, скажем так, определенное различие в подходах есть, поэтому требует очень серьезного разговора на высшем уровне», - добавил Песков, имея ввиду запланированную на понедельник встречу российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

Что касается переговоров с иранским президентом Хасаном Роухани, Песков отметил, что они пока не планируются, но « оперативная ситуация требует интенсивных контактов».

«Поэтому, если надо будет, то все созвонятся», - заверил пресс-секретарь президента РФ.

В понедельник в Сочи состоятся переговоры Путина и Эрдогана, в ходе которых стороны обменяются мнениями по ситуации в Сирии и о возможности проведения антитеррористической операции в Идлибе.

Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на позитивный диалог с российским лидером и поиск совместного решения проблемы в Идлибе. По его словам, Анкара и Турция могли бы вместе устранить террористическую угрозу в регионе, размежевав боевиков от мирных жителей и вооруженной оппозиции.

«Но давайте не будем искать оправданий, предлогов для проведения бомбежек этого региона», - добавил Эрдоган.

Напомним, провинция Идлиб остается последним регионом Сирии, преимущественно контролируемым террористическими группировками. В Москве считают, что дальнейшее сохранение этой ситуации невозможно и призывают боевиков и оппозиционные формирования сложить оружие.

В то же время по данным Минобороны РФ боевики готовят в Идлибе инсценировку или даже реальное применение химического оружия. Предполагается, что такая провокация станет поводом для удара США и их союзников по лояльным Дамаску силам.