2018-09-17T13:22:50+03:00
Политика

В Минобороны назвали подделкой видеодоказательства по делу о крушении МН17

Речь идет о записи, на которой запечатлен якобы российский комплекс "Бук"", передвигающийся по территории Украины [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" был сбит на востоке Донецкой области 17 июля 2014 годаBoeing 777 "Малайзийских авиалиний" был сбит на востоке Донецкой области 17 июля 2014 годаФото: REUTERS
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В министерстве обороны России заявили, что видео перемещения зенитно-ракетного комплекса "Бук" по территории Украины, которые были представлены в качестве "улики" в деле о крушении малайзийского боинга МН17 были сфальсифицированы.

Минобороны: ролики о перемещении «Бука» из России на Украину сфальсифицированы.

Между тем, именно эту запись международная комиссия использовала как доказательство "причастности" РФ к авиакатастрофе. Эксперты заявляли, что на кадрах запечатлена российская установка, якобы доставленная в Донецкую область с базы 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.

Однако данный видеоролик, как и многие другие "доказательства" в деле оказались подделкой. Так, ранее сайт kp.ru писал о том, что ракета, который в 2014 году был сбит малайзийский лайнер на самом деле принадлежала украинской войсковой части, расположенной в Тернопольской области. Боеприпас был поставлен туда в 1986 году вскоре после снятия с конвейера на долгопрудненском научно-производственном предприятии.

Напомним, что авиалайнер "Малайзийских авиалиний", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Вопрос корреспондента «Комсомольской правды» на брифинге Минобороны по крушению MH17.

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