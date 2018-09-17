В Минобороны назвали подделкой видеодоказательства по делу о крушении МН17

СЕГОДНЯ 12:48 2018-09-17T13:22:50+03:00

Речь идет о записи, на которой запечатлен якобы российский комплекс "Бук"", передвигающийся по территории Украины [видео]

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В министерстве обороны России заявили, что видео перемещения зенитно-ракетного комплекса "Бук" по территории Украины, которые были представлены в качестве "улики" в деле о крушении малайзийского боинга МН17 были сфальсифицированы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/669134" frameborder="0"></iframe> Минобороны: ролики о перемещении «Бука» из России на Украину сфальсифицированы.

Между тем, именно эту запись международная комиссия использовала как доказательство "причастности" РФ к авиакатастрофе. Эксперты заявляли, что на кадрах запечатлена российская установка, якобы доставленная в Донецкую область с базы 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.

Однако данный видеоролик, как и многие другие "доказательства" в деле оказались подделкой. Так, ранее сайт kp.ru писал о том, что ракета, который в 2014 году был сбит малайзийский лайнер на самом деле принадлежала украинской войсковой части, расположенной в Тернопольской области. Боеприпас был поставлен туда в 1986 году вскоре после снятия с конвейера на долгопрудненском научно-производственном предприятии.

Напомним, что авиалайнер "Малайзийских авиалиний", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.