2018-09-17T13:22:09+03:00
Политика

Минобороны представило запись переговоров украинских военных о сбитом МН17

Данное аудио подтверждает теорию причастности киевских властей к авиакатастрофе 2014 года [аудио]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Малайзийский "Боинг" был сбит в небе над Украиной 17 июля 2014 годаМалайзийский "Боинг" был сбит в небе над Украиной 17 июля 2014 годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министерство обороны России представило журналистам аудиозапись перехваченных телефонных переговоров украинских военных, которая фактически доказывает причастность Киева к крушению малайзийского Boeing 777 рейса МН17 в Донбассе в 2014 году. Такое заявление сделал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, запись была сделана в 2016 году. На представленных фрагментах аудио хорошо слышно, как некий мужчина говорит о наличии возможности "сбить еще один малайзийский Boeing".

Аудиозапись разговора украинских военных, которая, по мнению Минобороны, доказывает причастность Украины к крушению «Боинга».

"Анализ содержания записи подтверждает ранее сделанные выводы о непосредственной причастности украинской стороны к крушению малайзийского Boeing", — подчеркнул генерал-майор.

Он также рассказал, что голос на записи принадлежит полковнику Вооруженных сил Украины Руслану Гринчаку, который в июле 2014 года занимал должность командира 164-й радиотехнической бригады ПВО и отвечал за контроль воздушной обстановки в зоне так называемой АТО.

"Украина причастна не только к самой трагедии, но и к манипулированию международным следствием", - подытожил Конашенков во время выступления на брифинге в Москве, видеотрансляцию которого можно посмотреть на сайте "Комсомольской правды".

Напомним, что лайнер МН17 летел из Амстердама в Куала-Лумпур, когда сбит некой ракетой в небе над Донбассом. В результате атаки все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что выпущенный по самолету снаряд последние 20 лет находился в распоряжении одной из воинских частей Украины, а видеоролик, который якобы запечатлел передвижения "российского "Бука", является подделкой. Данную информацию предоставило Минобороны РФ.

Еще больше материалов по теме: «Крушение малайзийского боинга на границе Украины с Россией»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Я полон надежд": Эрдоган рассчитывает на позитивный исход визита в ФРГ
Меркель намерена уволить главу внутренней разведки Германии
Порошенко разорвал договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией
В Минобороны назвали подделкой видеодоказательства по делу о крушении МН17
Песков: Острая ситуация в сирийском Идлибе требует серьезного разговора на высшем уровне
Минобороны: сбившая "Боинг" МН17 ракета с 1986 года находилась на Украине
Песков не поверил в слухи о связи Петрова и Боширова с Минобороны РФ
Немецкие СМИ уверены, что ФРГ не откажется от российского газа
Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ купил 24 тысячи голосов?
Семья Бутиной собирает деньги на адвоката для защиты дочери
Посольство РФ не располагает официальной информацией о пострадавших в Солсбери россиянах
Глава Пентагона посетил Македонию впервые за 14 лет
Талибы* убили 15 сотрудников полиции Афганистана
Песков: Кремль следит за ситуацией с выборами в Приморье