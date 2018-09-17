Минобороны представило запись переговоров украинских военных о сбитом МН17

СЕГОДНЯ 13:07 2018-09-17T13:22:09+03:00

Малайзийский "Боинг" был сбит в небе над Украиной 17 июля 2014 года Фото: REUTERS

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Министерство обороны России представило журналистам аудиозапись перехваченных телефонных переговоров украинских военных, которая фактически доказывает причастность Киева к крушению малайзийского Boeing 777 рейса МН17 в Донбассе в 2014 году. Такое заявление сделал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, запись была сделана в 2016 году. На представленных фрагментах аудио хорошо слышно, как некий мужчина говорит о наличии возможности "сбить еще один малайзийский Boeing".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/669136" frameborder="0"></iframe> Аудиозапись разговора украинских военных, которая, по мнению Минобороны, доказывает причастность Украины к крушению «Боинга».

"Анализ содержания записи подтверждает ранее сделанные выводы о непосредственной причастности украинской стороны к крушению малайзийского Boeing", — подчеркнул генерал-майор.

Он также рассказал, что голос на записи принадлежит полковнику Вооруженных сил Украины Руслану Гринчаку, который в июле 2014 года занимал должность командира 164-й радиотехнической бригады ПВО и отвечал за контроль воздушной обстановки в зоне так называемой АТО.

"Украина причастна не только к самой трагедии, но и к манипулированию международным следствием", - подытожил Конашенков во время выступления на брифинге в Москве, видеотрансляцию которого можно посмотреть на сайте "Комсомольской правды".

Напомним, что лайнер МН17 летел из Амстердама в Куала-Лумпур, когда сбит некой ракетой в небе над Донбассом. В результате атаки все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что выпущенный по самолету снаряд последние 20 лет находился в распоряжении одной из воинских частей Украины, а видеоролик, который якобы запечатлел передвижения "российского "Бука", является подделкой. Данную информацию предоставило Минобороны РФ.