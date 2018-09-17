"Я полон надежд": Эрдоган рассчитывает на позитивный исход визита в ФРГ

СЕГОДНЯ 13:34 2018-09-17T13:35:12+03:00

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что его скорой визит в Германию позитивно скажется на дальнейшем развитии отношений между двумя странами. Такое заявление глава государства сделал, находясь в самолете, покидающем Азербайджан.

Он добавил, что планирует обсудить с немецкими политиками и дипломатами вопросы сотрудничества стран в различных сферах, в том числе военной, экономической и торговой. Также отдельной темой станет борьба с международным терроризмом.

"Я надеюсь, что визит в Германию позитивно скажется на нашем будущем. Я полон надежд", - цитирует Эрдогана газета Sabah.

По словам турецкого лидера, сейчас наблюдается явное потепление в отношениях между Анкарой и Берлином, что было особенно заметно в телефонных разговорах с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером государства Ангелой Меркель.

Напомним, как писал сайт kp.ru ранее, последний раз Эрдоган посещал Германию в 2014 году. Тогда он еще занимал пост премьер-министра Турции. Так что этот визит, запланированный на 27-29 сентября, станет первой поездкой политика в Берлин в качестве президента.