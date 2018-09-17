На Каширском шоссе в Москве горит склад

СЕГОДНЯ 13:53 2018-09-17T14:15:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве на Каширском шоссе горит склад. По сообщениям очевидцев, возгорание началось в ангаре, расположенном на МКАДЕ, за торговыми центрами «Вегас» и «Твой дом».

Информация об обстоятельствах происшествия продолжает поступать. Данные о пострадавших в результате возгорания не поступали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/669153" frameborder="0"></iframe> Пожар на Каширском шоссе.

На видеозаписи с места происшествия видно, что из района складских помещений за торговыми центрами «Вегас» и «Твой дом» поднимается густой столб черного дыма, хорошо заметный с большого расстояния. Очевидно, что пожар уже охватил довольно большую площадь.

Ранее пожар вспыхнул на седьмом этаже многоквартирного дома на юго-западе Москвы. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание. Сотрудники МЧС смогли оперативно локализовать пожар, при этом обошлось без пострадавших - жильцы сумели быстро покинуть квартиру.