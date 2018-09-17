2018-09-17T14:15:29+03:00
Происшествия

На Каширском шоссе в Москве горит склад

Возгорание произошло в складском помещении за зданием торгового центра «Вегас»
Денис СУХОВ
Поделиться:
На Каширском шоссе в Москве горит складНа Каширском шоссе в Москве горит складФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Москве на Каширском шоссе горит склад. По сообщениям очевидцев, возгорание началось в ангаре, расположенном на МКАДЕ, за торговыми центрами «Вегас» и «Твой дом».

Информация об обстоятельствах происшествия продолжает поступать. Данные о пострадавших в результате возгорания не поступали.

Пожар на Каширском шоссе.

На видеозаписи с места происшествия видно, что из района складских помещений за торговыми центрами «Вегас» и «Твой дом» поднимается густой столб черного дыма, хорошо заметный с большого расстояния. Очевидно, что пожар уже охватил довольно большую площадь.

Ранее пожар вспыхнул на седьмом этаже многоквартирного дома на юго-западе Москвы. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание. Сотрудники МЧС смогли оперативно локализовать пожар, при этом обошлось без пострадавших - жильцы сумели быстро покинуть квартиру.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Госдуме рекомендовали направлять средства коррупционеров в Пенсионный фонд
«Беспрецедентный шаг»: Толстой прокомментировал представленные Минобороны РФ данные по MH17
При взрыве ноутбука в вагоне метро Мадрида пострадали 12 человек
МИД КНР: Китай будет вынужден ответить на новые пошлины со стороны США
Швейцария ужесточила процедуру аккредитации для дипломатов из России
Юрий Дудь покинул пост главного редактора Sports.ru
Мэй не видит альтернативы своему проекту соглашения с ЕС по Brexit
Спикер Верховной рады назвал «фейком» заявления о причастности Украины к крушению Boeing MH17
Жертвами тайфуна на Филиппинах стали более 60 человека
Умер Валентин Гуреев - чемпион СССР по хоккею
Вице-председатель Движения автомобилистов России оценил запрет на снятие номеров сотрудниками ГИБДД
Китайскую стюардессу уволили из-за предложения руки и сердца на борту
"Я полон надежд": Эрдоган рассчитывает на позитивный исход визита в ФРГ
Меркель намерена уволить главу внутренней разведки Германии
Минобороны представило запись переговоров украинских военных о сбитом МН17
Порошенко разорвал договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией
В Минобороны назвали подделкой видеодоказательства по делу о крушении МН17
Песков: Острая ситуация в сирийском Идлибе требует серьезного разговора на высшем уровне
Минобороны: сбившая "Боинг" МН17 ракета с 1986 года находилась на Украине
Песков не поверил в слухи о связи Петрова и Боширова с Минобороны РФ
Немецкие СМИ уверены, что ФРГ не откажется от российского газа
Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ купил 24 тысячи голосов?
Семья Бутиной собирает деньги на адвоката для защиты дочери
Посольство РФ не располагает официальной информацией о пострадавших в Солсбери россиянах
Глава Пентагона посетил Македонию впервые за 14 лет
Талибы* убили 15 сотрудников полиции Афганистана
Песков: Кремль следит за ситуацией с выборами в Приморье