На Каширском шоссе в Москве горит склад
В Москве на Каширском шоссе горит склад. По сообщениям очевидцев, возгорание началось в ангаре, расположенном на МКАДЕ, за торговыми центрами «Вегас» и «Твой дом».
Информация об обстоятельствах происшествия продолжает поступать. Данные о пострадавших в результате возгорания не поступали.
Пожар на Каширском шоссе.
На видеозаписи с места происшествия видно, что из района складских помещений за торговыми центрами «Вегас» и «Твой дом» поднимается густой столб черного дыма, хорошо заметный с большого расстояния. Очевидно, что пожар уже охватил довольно большую площадь.
Ранее пожар вспыхнул на седьмом этаже многоквартирного дома на юго-западе Москвы. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание. Сотрудники МЧС смогли оперативно локализовать пожар, при этом обошлось без пострадавших - жильцы сумели быстро покинуть квартиру.