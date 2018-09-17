Жертвами тайфуна на Филиппинах стали более 60 человека

СЕГОДНЯ 14:16 2018-09-17T14:16:03+03:00

Более 60 человек стали жертвами тайфуна «Мангхут» на Филиппинах Фото: REUTERS

Еще несколько десятков местных жителей числятся пропавшими без вести

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Количество жертв тайфуна «Мангхут» на Филиппинах возросло до 65 человек. Кроме того еще 43 жителя страны числятся пропавшими без вести, а 64 - получили ранения. Об этом сообщили в полиции. Как отметил мэр города Итогона Викторио Палангдан, еще несколько человек могли оказаться заблокированными в бараке из-за налетевшей стихии.

«40−50 человек могли оказаться заблокированными в одном из бараков в городе из-за схода оползня», — приводит его слова сайт «Свободная пресса».

Сообщается, что основной удар стихии пришелся на Кордильерский административный регион (остров Лусон). Здесь тайфун унес жизни 54 человек.

Напомним, мощный тайфун достиг северо-восточного побережья Филиппин в пятницу вечером. Сильнейшая стихия спровоцировала ливневые дожди, наводнение и оползни. В воскресенье «Мангхут» уже достиг Гонконга и Китая, после чего продолжил движение вглубь материка.