2018-09-17T14:37:19+03:00
Политика

Спикер Верховной рады назвал «фейком» заявления о причастности Украины к крушению Boeing MH17

Ранее Минобороны РФ представило данные о ракете, сбившей малайзийский самолет
Дарья ИВАШКИНА
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий. Фото: Петр Сивков/ТАСССпикер Верховной рады Андрей Парубий. Фото: Петр Сивков/ТАСС
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий прокомментировал новые данные об авиакатастрофе Boeing MH17, представленные ранее в понедельник, 17 сентября, Минобороны РФ. Он заверил, что заявления о принадлежащей Украине ракете, которая сбила в июле 2014 года малайзийский самолет в небе над Донбассом, якобы не соответствуют действительности.

«Эти сообщения - очередной информационный фейк», - приводит слова председателя украинского парламента ТАСС. При этом Парубий как обычно никак не обосновал свои слова.

Между тем политик не забыл заявить о необходимости «работать над информационной безопасностью». «Особенно в год выборов, чтобы подобным фейкам не давать шансов», - добавил спикер Рады.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 17 сентября, Минобороны РФ предъявило веские доказательства причастности Киева к катастрофе гражданского лайнера над Донбассом. Согласно записям в архивах, сбившая малайзийский Boeing ракета была получена в 1987 году войсковой частью 20152 Украинской ССР, откуда в Россию больше не возвращалась.

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