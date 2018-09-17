Спикер Верховной рады назвал «фейком» заявления о причастности Украины к крушению Boeing MH17

СЕГОДНЯ 14:37 2018-09-17T14:37:19+03:00

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Спикер Верховной рады Андрей Парубий прокомментировал новые данные об авиакатастрофе Boeing MH17, представленные ранее в понедельник, 17 сентября, Минобороны РФ. Он заверил, что заявления о принадлежащей Украине ракете, которая сбила в июле 2014 года малайзийский самолет в небе над Донбассом, якобы не соответствуют действительности.

«Эти сообщения - очередной информационный фейк», - приводит слова председателя украинского парламента ТАСС. При этом Парубий как обычно никак не обосновал свои слова.

Между тем политик не забыл заявить о необходимости «работать над информационной безопасностью». «Особенно в год выборов, чтобы подобным фейкам не давать шансов», - добавил спикер Рады.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 17 сентября, Минобороны РФ предъявило веские доказательства причастности Киева к катастрофе гражданского лайнера над Донбассом. Согласно записям в архивах, сбившая малайзийский Boeing ракета была получена в 1987 году войсковой частью 20152 Украинской ССР, откуда в Россию больше не возвращалась.