2018-09-17T14:43:04+03:00
Звезды

Юрий Дудь покинул пост главного редактора Sports.ru

Известный российский журналист продолжит работать в редакции портала, но в другой должности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Журналист Юрий ДудьЖурналист Юрий ДудьФото: YouTube
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Известный российский журналист, видеоблогер Юрий Дудь ушел с поста главного редактора спортивного интернет-портала Sports.ru. Об этом сам молодой человек сообщил своим подписчикам в Facebook.

Дудь рассказал, что оставил должность еще в начале сентября, и все это время портал находился под руководством нового главного редактора Александра Аксенова и шеф-редактора Влада Воронина. Сам же журналист продолжает работать в Sports.ru, но теперь выполняет другие обязанности.

"Я остаюсь на месте, но чуть в другом качестве - замгендиректора. Буду помогать [гендиректору портала] Дмитрию Навоше и заниматься тем, к чему, как показали последние полтора года, меня тянет больше всего - деньгами (контентом - тоже, но меньше)", - написал экс-главред Sports.ru у себя в соцсетях.

Стоит отметить, что Юрий Дудь является одним из самых популярных российских блогеров современности. Его канал "вДудь" на Youtube насчитывает более 3,7 млн подписчиков, а также свыше 365 млн просмотров. В своих роликах журналист берет интервью у знаменитостей.

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