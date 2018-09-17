2018-09-17T14:56:08+03:00
В мире

Швейцария ужесточила процедуру аккредитации для дипломатов из России

При этом МИД конфедерации призвал РФ «прекратить нелегальную деятельность»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Швейцария ужесточила процедуру аккредитации для дипломатов из РоссииШвейцария ужесточила процедуру аккредитации для дипломатов из РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В понедельник, 17 сентября, стало известно о том, что Швейцария ужесточила процедуру аккредитации для российских дипломатов. Как уточнили в Федеральном департаменте по международным делам (МИД) конфедерации, такое решение было принято в связи с подозрениями о «нелегальной деятельности» РФ в стране, о которых ранее писала газета Tages Anzeiger.

«МИД призвал Россию немедленно прекратить нелегальную деятельность на территории Швейцарии и против швейцарских объектов», - заявил представитель внешнеполитического ведомства западноевропейского государства Пьерр-Ален Эльтшингер.

Также он подтвердил, что с весны 2018 года российского посла трижды вызывали в швейцарское дипведомство для получения разъяснений по «делу Скрипалей» и ситуации вокруг лаборатории в Шпице.

Между тем Эльтшингер подчеркнул, что Берн «продолжит усилия по сохранению хороших отношений с Москвой».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на прошлой неделе газета Tages Anzeiger опубликовала «сенсационный» материал о том, что какие-то российские агенты якобы наблюдали за лабораторией в Шпице, которая занимается ядерным, химическим и биологическим оружием. Однако в посольстве РФ назвали все подобные публикации «безосновательными и бездоказательными выпадами в адрес России».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Госдуме рекомендовали направлять средства коррупционеров в Пенсионный фонд
«Беспрецедентный шаг»: Толстой прокомментировал представленные Минобороны РФ данные по MH17
При взрыве ноутбука в вагоне метро Мадрида пострадали 12 человек
МИД КНР: Китай будет вынужден ответить на новые пошлины со стороны США
Юрий Дудь покинул пост главного редактора Sports.ru
Мэй не видит альтернативы своему проекту соглашения с ЕС по Brexit
Спикер Верховной рады назвал «фейком» заявления о причастности Украины к крушению Boeing MH17
Жертвами тайфуна на Филиппинах стали более 60 человека
Умер Валентин Гуреев - чемпион СССР по хоккею
На Каширском шоссе в Москве горит склад
Вице-председатель Движения автомобилистов России оценил запрет на снятие номеров сотрудниками ГИБДД
Китайскую стюардессу уволили из-за предложения руки и сердца на борту
"Я полон надежд": Эрдоган рассчитывает на позитивный исход визита в ФРГ
Меркель намерена уволить главу внутренней разведки Германии
Минобороны представило запись переговоров украинских военных о сбитом МН17
Порошенко разорвал договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией
В Минобороны назвали подделкой видеодоказательства по делу о крушении МН17
Песков: Острая ситуация в сирийском Идлибе требует серьезного разговора на высшем уровне
Минобороны: сбившая "Боинг" МН17 ракета с 1986 года находилась на Украине
Песков не поверил в слухи о связи Петрова и Боширова с Минобороны РФ
Немецкие СМИ уверены, что ФРГ не откажется от российского газа
Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ купил 24 тысячи голосов?
Семья Бутиной собирает деньги на адвоката для защиты дочери
Посольство РФ не располагает официальной информацией о пострадавших в Солсбери россиянах
Глава Пентагона посетил Македонию впервые за 14 лет
Талибы* убили 15 сотрудников полиции Афганистана
Песков: Кремль следит за ситуацией с выборами в Приморье