Швейцария ужесточила процедуру аккредитации для дипломатов из России

СЕГОДНЯ 14:56 2018-09-17T14:56:08+03:00

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В понедельник, 17 сентября, стало известно о том, что Швейцария ужесточила процедуру аккредитации для российских дипломатов. Как уточнили в Федеральном департаменте по международным делам (МИД) конфедерации, такое решение было принято в связи с подозрениями о «нелегальной деятельности» РФ в стране, о которых ранее писала газета Tages Anzeiger.

«МИД призвал Россию немедленно прекратить нелегальную деятельность на территории Швейцарии и против швейцарских объектов», - заявил представитель внешнеполитического ведомства западноевропейского государства Пьерр-Ален Эльтшингер.

Также он подтвердил, что с весны 2018 года российского посла трижды вызывали в швейцарское дипведомство для получения разъяснений по «делу Скрипалей» и ситуации вокруг лаборатории в Шпице.

Между тем Эльтшингер подчеркнул, что Берн «продолжит усилия по сохранению хороших отношений с Москвой».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на прошлой неделе газета Tages Anzeiger опубликовала «сенсационный» материал о том, что какие-то российские агенты якобы наблюдали за лабораторией в Шпице, которая занимается ядерным, химическим и биологическим оружием. Однако в посольстве РФ назвали все подобные публикации «безосновательными и бездоказательными выпадами в адрес России».