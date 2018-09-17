При взрыве ноутбука в вагоне метро Мадрида пострадали 12 человек

СЕГОДНЯ 15:05 2018-09-17T15:05:50+03:00

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В мадридском метрополитене была проведена эвакуация вагона одного из поездов, после того как у пассажирки взорвался ноутбук.

Инцидент произошел в понедельник, 17 сентября, в районе станции Principe de Vergara. По имеющимся данным, ноутбук находился в сумке у девушки. В какой-то момент прогремел громкий хлопок, который был воспринят как теракт.

В результате пассажиры подняли панику и сами начали эвакуацию. Они нажали аварийный тормоз и отправились до ближайшей станции пешком прямо по путям.

В результате инцидента пострадали 12 человек, однако речь идет не о физических травмах, а о психологических. Так, девять человек обратились за помощью к медикам из-за сильных приступов тревоги. Еще трое надышались дымом. Среди пострадавших сама владелица ноутбука, а также люди, которые находились рядом с ней в момент инцидента.

По данным газеты El Mundo, из-за происшествия интервалы движения поездов между ближайшими станциями увеличились. Однако к настоящему моменту им удалось полностью войти в график.

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