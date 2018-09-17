В Госдуме рекомендовали направлять средства коррупционеров в Пенсионный фонд
Комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал парламентариям поддержать законопроект, который предусматривает направление изъятых у коррупционеров средств в доход Пенсионного фонда России. Обсуждение внесения соответствующих поправок в Бюджетный кодекс состоялось в понедельник, 17 сентября, на заседании нижней палаты.
Отмечается, что документ подготовила и внесла в Госдуму группа депутатов и членов Совета Федерации. Рассмотрение проекта запланировано на 20 сентября. Помимо направления в ПФР конфискованных у взяточников средств он предусматривает также пополнение бюджета фонда за счет продажи изъятого у таких преступников имущества.
"Это часть поправок к тому пакету изменений пенсионного законодательства, который сейчас рассматривает Государственная Дума", - приводятся слова депутата Андрея Макарова на официальном сайте нижней палаты.
На настоящий момент документ уже получил одобрение российского правительства.
Сайт kp.ru писал о том, что сейчас полученные преступным путем деньги перечисляются в государственную казну, а дальше уже распределяются властями в соответствии с запланированными расходами бюджета.