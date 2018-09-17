В Госдуме рекомендовали направлять средства коррупционеров в Пенсионный фонд

СЕГОДНЯ 15:23 2018-09-17T15:23:40+03:00

Соответствующее предложение группы депутатов и сенаторов поддержал комитет по бюджету и налогам

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Комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал парламентариям поддержать законопроект, который предусматривает направление изъятых у коррупционеров средств в доход Пенсионного фонда России. Обсуждение внесения соответствующих поправок в Бюджетный кодекс состоялось в понедельник, 17 сентября, на заседании нижней палаты.

Отмечается, что документ подготовила и внесла в Госдуму группа депутатов и членов Совета Федерации. Рассмотрение проекта запланировано на 20 сентября. Помимо направления в ПФР конфискованных у взяточников средств он предусматривает также пополнение бюджета фонда за счет продажи изъятого у таких преступников имущества.

"Это часть поправок к тому пакету изменений пенсионного законодательства, который сейчас рассматривает Государственная Дума", - приводятся слова депутата Андрея Макарова на официальном сайте нижней палаты.

На настоящий момент документ уже получил одобрение российского правительства.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас полученные преступным путем деньги перечисляются в государственную казну, а дальше уже распределяются властями в соответствии с запланированными расходами бюджета.