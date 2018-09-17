Путин заявил, что отношения РФ и Турции развиваются энергично и позитивно

СЕГОДНЯ 15:32 2018-09-17T15:32:21+03:00

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В понедельник, 17 сентября, президент РФ Владимир Путин встретился в Сочи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, открывая переговоры, глава нашего государства отметил, что отношения Москвы и Анкары развиваются энергично и позитивно.

«Наши отношения развиваются весьма энергично и позитивно, это касается наших торгово-экономических связей, они растут достаточно быстрыми темпами, это касается и нашего сотрудничества по линии безопасности, особенно в регионе, на международной арене в широком смысле этого слова», - сказал российский лидер.

При этом он заявил о намерении обсудить с Эрдоганом все вопросы сирийского урегулирования и «поискать решения там, где их пока нет». «Вопросов очень много, причем, есть и очень сложные вопросы. Я рад вас видеть для того, чтобы не только обменяться мнениями по всему этому комплексу вопросов, но и поискать решения там, где их пока нет», - подчеркнул Путин.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 16 сентября, в Кремле назвали темы, которые будут подниматься на встрече президентов РФ и Турции в Сочи. Тогда выяснилось, что политики намерены обсудить «актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и проблематику сирийского урегулирования».