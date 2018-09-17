2018-09-17T15:43:42+03:00
Политика

В НАТО отказались комментировать новые данные по крушению МН17 на Украине

Минобороны РФ предъявило веские доказательства причастности Киева к авиакатастрофе 2014 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В НАТО не стали комментировать представленные на брифинге Минобороны РФ данныеВ НАТО не стали комментировать представленные на брифинге Минобороны РФ данныеФото: REUTERS
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В НАТО пока отказываются комментировать новую информацию по делу о малайзийском боинге МН17, сбитом на юго-востоке Украины летом 2014 года. Между тем, представленные российскими военными данными позволяют говорить о том, что именно Киев причастен к авиакатастрофе.

"Мы свяжемся с вами, если нам будет что сообщить", — приводит РИА Новости слова одного из чиновников североатлантического альянса.

Напомним, что 17 июля 2014 года малайзийский боинг 777 летел из Амстердама в Куала-Лумпур, но был сбит ракетой в небе под Донецком. В момент инцидента на борту находились 298 человек. Никому из них не удалось выжить.

Киевские власти тогда обвинили в случившемся ополченцев, которые на деле не располагают необходимыми техническими средствами, позволяющими сбивать воздушные судна на такой высоте, а международная следственная группа JIT позже и вовсе заявила о причастности к авиакатастрофе России. Эксперты озвучили версию, согласно которой, лайнер был сбит из ЗРК "Бук", якобы принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ.

В ходе брифинга, который состоялся в этот понедельник, 17 сентября, российским властям удалось доказать, что настоящими виновниками трагедии, вероятнее всего, являются украинцы. Так, сайт kp.ru писал о том, что, по данным Минобороны РФ, выпущенная по самолету ракета с 90-х годов находилась на территории незалежной. Более того, в 2016 году удалось перехватить разговор двух украинских военнослужащих, которые упоминали о сбитом ими лайнере.

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