Трамп пригрозил тарифными санкциями странам, не желающим торговать на условиях США

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-17T15:50:56+03:00

Как считает американский лидер, проводимая им тарифная политика обеспечивает Вашингтону очень сильные переговорные позиции

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Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести санкции против тех стран, которые не желают торговать на американских условиях. Таким образом, хозяин Белого дома фактически поставил другие государства перед выбором: либо торговать с Вашингтоном на его условиях, либо подвергнуться тарифным санкциям.

Как считает американский лидер, проводимая им тарифная политика «обеспечивает США очень сильные переговорные позиции». Между тем, по словам Трампа, его страна все же несет издержки.

«Если (другие) государства не будут заключать с нами справедливых сделок, они подвергнутся "тарификации"», - написал глава Соединенных Штатов в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, американская администрация ввела с 1 июня таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из стран Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно.

Между тем для других государств эти ограничения действуют уже с 23 марта. Однако Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, а также члены ЕС получили тогда отсрочку.

Поводом для таких мер послужила, как выразился президент США Дональд Трамп, «смерть» американской металлургической отрасли.