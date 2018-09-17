2018-09-17T16:13:01+03:00
Политика

Медведев заявил, что управляющие компании будут наказывать за повторные нарушения

Их будут лишать права на обслуживание многоквартирных домов
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 17 сентября, стало известно, что управляющие компании (УК) будут лишаться права на обслуживание многоквартирных домов после повторных нарушений. Как заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, он уже подписал постановление, в котором определены случаи лишения УК права управления.

«На днях я подписал постановление, в котором определен перечень нарушений, из-за которых компании будут лишаться права управления домом, в случае, если одна и та же проблема будет выявлена повторно в течение года», - сказал председатель правительства. При этом он подчеркнул, что за всеми этими фактами жилищные инспекции «должны следить очень внимательно».

По словам премьера, в последнее время участились случаи, когда управляющие компании не исполняют свои обязанности, и жильцы в результате не получают услуги, за которые заплатили, передает ТАСС.

В свою очередь вице-премьер Виталий Мутко уточнил, что в перечень грубых нарушений, повторное совершение которых будет являться основанием для лишения УК права управления домами, вошли, в частности, ненадлежащее содержание систем внутреннего газового оборудования, не проведение испытаний систем отопления и ненадлежащая эксплуатация лифтов.

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