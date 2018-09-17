Штаб кандидата в губернаторы Приморья Андрея Тарасенко отправит жалобу в Центризбирком

СЕГОДНЯ 16:21 2018-09-17T16:21:36+03:00

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Второй тур выборов губернатора Приморья завершился скандалом. Штаб кандидата от «Единой России», врио губернатора региона Андрея Тарасенко приступил к подготовке жалобы в Центризбирком на многочисленные факты нарушений штабом оппонента.

«Большой объем всех нарушений. Завтра (18 сентября - ИФ) планируем передать материалы в крайизбирком, затем единой или несколькими жалобами - в Центральную избирательную комиссию», - сообщила агентству «Интерфакс - Дальний Восток» представитель штаба Андрея Тарасенко.

Напомним, в воскресенье в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у соперника - врио губернатора Андрея Тарасенко (51,61% против 45,79%). Однако при обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчета 99,1% бюллетеней Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Андрея Ищенко.

Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях. ЦИК РФ заявил, что не будет подводить итоги выборов до рассмотрения жалоб.