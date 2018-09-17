2018-09-17T16:25:17+03:00
Политика

Эрдоган: Встречи с Путиным укрепляют сотрудничество и солидарность в региональных вопросах

По мнению президента Турции, за его переговорами с российским лидером наблюдает весь мир
Денис СУХОВ
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Эрдоган: Встречи с Путиным укрепляют сотрудничество и солидарность в региональных вопросахЭрдоган: Встречи с Путиным укрепляют сотрудничество и солидарность в региональных вопросахФото: REUTERS
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Встреча президентов России и Турции дает «новую надежду» для ближневосточного региона. Такое мнение выразил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

«В заявлении, с которым мы выступим здесь, в Сочи, после встречи, считаю, будет новая надежда для региона», - подчеркнул Эрдоган.

Глава турецкого государства напомнил, что уже несколько раз встречался в этом году Путиным, и происходящий обмен мнениями по региональным вопросам значительно укрепил сотрудничество между Москвой и Анкарой.

«Наша солидарность в региональных вопросах вызывает надежду на такое же сотрудничество между народами региона. Я думаю, что не только регион, но и весь мир устремил взгляд на нашу сегодняшнюю встречу», - резюмировал Эрдоган.

В свою очередь президент РФ отметил энергичное и позитивное развитие отношений с Турцией, в том числе в торгово-экономической области и по линии безопасности. В то же время Путин выразил готовность обсудить с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования и «поискать решения там, где их нет».

В понедельник в Сочи проходит встреча президентов России и Турции, главной темой которой является напряженность в сирийском Идлибе и другие актуальные темы урегулирования в арабской республике.

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