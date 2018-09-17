В правительстве ФРГ не подтвердили слухи об отставке главы контразведки

СЕГОДНЯ 16:56 2018-09-17T16:56:12+03:00

Представитель кабмина Мартина Фиц отметила, что федеральный канцлер, министр внутренних дел и глава СДПГ продолжают переговоры относительно судьбы Ганса-Георга Маасена

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Канцлер Германии Ангела Меркель не принимала решения об отставке Ханса-Георга Маасена - главы Федеральной службы защиты конституции (BfV), занимающейся контрразведывательной деятельностью.

Об этом заявила официальный представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц. По ее словам, канцлер, министр внутренних дел Хорст Зеехофер и лидер Социал-демократической партии Германии Андреа Налес провели консультации относительно дальнейшей судьбы Маасена.

«Завтра они продолжат переговоры. До сих пор участники правящей коалиции договорились о неразглашении, которое я не буду нарушать», - отметила Фиц в ходе брифинга для журналистов.

Ранее немецкая газета Welt сообщила со ссылкой на источники в правящей коалиции, что Ангела Меркель намерена отправить в отставку главу контрразведки Ханса-Георга Маасена после его заявления об антииммигранских беспорядках в саксонском городе Хемнице.

В частности, Маасен сообщил, что его служба не располагает доказательствами подлинности распространяемых в сети видеозаписей, на которых мигранты подвергаются преследованиям со стороны жителей Хемница.

Высказывание главы контрразведки подверглось критике со стороны СДПГ, а руководство партии призвало канцлера отправить Маасена в отставку.

Напомним, антииммигрансткие выступления в Хемнице продолжаются с конца августа, после того как два беженца из Сирии и Ирака зарезали 35-летнего местного жителя.