В правительстве ФРГ не подтвердили слухи об отставке главы контразведки
Канцлер Германии Ангела Меркель не принимала решения об отставке Ханса-Георга Маасена - главы Федеральной службы защиты конституции (BfV), занимающейся контрразведывательной деятельностью.
Об этом заявила официальный представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц. По ее словам, канцлер, министр внутренних дел Хорст Зеехофер и лидер Социал-демократической партии Германии Андреа Налес провели консультации относительно дальнейшей судьбы Маасена.
«Завтра они продолжат переговоры. До сих пор участники правящей коалиции договорились о неразглашении, которое я не буду нарушать», - отметила Фиц в ходе брифинга для журналистов.
Ранее немецкая газета Welt сообщила со ссылкой на источники в правящей коалиции, что Ангела Меркель намерена отправить в отставку главу контрразведки Ханса-Георга Маасена после его заявления об антииммигранских беспорядках в саксонском городе Хемнице.
В частности, Маасен сообщил, что его служба не располагает доказательствами подлинности распространяемых в сети видеозаписей, на которых мигранты подвергаются преследованиям со стороны жителей Хемница.
Высказывание главы контрразведки подверглось критике со стороны СДПГ, а руководство партии призвало канцлера отправить Маасена в отставку.
Напомним, антииммигрансткие выступления в Хемнице продолжаются с конца августа, после того как два беженца из Сирии и Ирака зарезали 35-летнего местного жителя.