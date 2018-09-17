Олег Осипов официально назначен пресс-секретарем Дмитрия Медведева

СЕГОДНЯ 17:14 2018-09-17T17:14:26+03:00

Бывший пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова, первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Олег Осипов, назначенный новым пресс-секретарем премьер-министра РФ, и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Натальи Тимаковой от должности пресс-секретаря председателя правительства, назначив на этот пост первого заместителя главного редактора МИА «Россия сегодня» Олега Осипова.

О этом сообщил журналистам сам Осипов. Также он будет выполнять функции заместителя руководителя аппарата правительства.

«Дмитрий Анатольевич (Медведев) подписал распоряжение об освобождении (Тимаковой) от должности пресс-секретаря председателя правительства, заместителя руководителя аппарата в связи с переходом на другую работу. Дмитрий Анатольевич назначил меня пресс-секретарём», - рассказал Осипов.

Он также уточнил, что премьер подписал два отдельных соответствующих документа.

Напомним, ранее об этих кадровых перестановках сообщил вице-премьер и руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. В свою очередь Тимакова подтвердила журналистам, что перейдет на работу во Внешэкономбанк, где займется вопросами корпоративной благотворительности.