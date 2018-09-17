2018-09-17T17:37:28+03:00
Москва

На Большом Москворецком мосту в столице ограничат движение до конца года

В связи с ремонтом четыре полосы из пяти будут круглосуточно перекрыты до 28 декабря
Игорь ПАВЛОВ
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Ограничения будут действовать до 28 декабря этого годаОграничения будут действовать до 28 декабря этого годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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17 сентября на Большом Москворецком мосту, по которому можно проехать со стороны Большой Ордынки и к Васильевскому Спуску, начался капитальный ремонт. В связи с этим сотрудники ГИБДД ввели ограничения. И коснулись они трех улиц:

- Большой Москворецкий мост (машины смогут проезжать лишь по одной полосе - направление будут регулировать светофоры);

- Кремлевская набережная (для движения авто свободны две полосы из трех в каждом направлении);

- Софийская набережная (проехать можно по одному ряду в каждом направлении).

Ограничения будут действовать до 28 декабря этого года.

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