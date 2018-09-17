«Обслуживают чуждые геополитические интересы»: МИД РФ прокомментировал отказ Украины от договора о дружбе

СЕГОДНЯ 17:27 2018-09-17T17:27:16+03:00

В Москве заявили, что отношения двух стран можно восстановить с более ответственными политиками в Киеве

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В МИД РФ прокомментировали отказ Украины от договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Как отметили в дипведомстве, это решение Киева «обслуживает чуждые геополитические интересы» и «вызывает глубокое сожаление».

«Киевские власти демонстрируют готовность с легкостью разрушать все то, что нарабатывалось годами и десятилетиями, рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями наших общих предков», - говорится в заявлении министерства иностранных дел нашей страны.

При этом там подчеркивается, что народам России и Украины «самой исторической судьбой предначертано жить в добрососедстве». В связи с этим дипломаты выразили уверенность в том, что нынешний кризис в российско-украинских отношениях «неизбежно будет преодолен». «Однако восстанавливать отношения, очевидно, придется уже с другими, более ответственными украинскими политиками», - заметили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 17 сентября, Украина разорвала договор о дружбе и сотрудничестве с РФ. Соответствующий указ подписал президент незалежной Петр Порошенко. Как ожидается, документ, определявший принципы стратегического взаимодействия Москвы и Киева, прекратит свое действие с 1 апреля 2019 года.